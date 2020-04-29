Парламентарии обсудили возможность закрепления на законодательном уровне общереспубликанской минуты молчания 22 июня

Сегодня, 29 апреля, Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”».

Председатель Комитета Максим Кныш рассказал пресс-службе Народного Совета о сути обсуждаемых изменений.

«Инициатором данного проекта закона выступает заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева.

Для нашего государства даты 9 мая и 22 июня имеют особое историческое значение. Поэтому законопроектом предлагается установить 22 июня, в День памяти и скорби, который является днём начала Великой Отечественной войны, ежегодное проведение общереспубликанской минуты молчания.

Для этого можно определить конкретное время, например, в 12:15 по московскому времени. В этот час, в 1941 году, вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале войны против фашистского агрессора.

В Российской Федерации действует аналогичный закон, в который были внесены изменения 1 апреля 2020 года, включающие в себя проведение общефедеральной минуты молчания.

Организация ежегодной общереспубликанской минуты молчания 22 июня в память об одном из самых трагических дней в истории нашего Отечества позволит единовременно проводить её во всех городах и районах Донецкой Народной Республики в унисон с регионами России», – сказал депутат.