Парламентарии обсудили законодательные механизмы обеспечения гарантий для отечественных производителей
Во вторник, 30 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. В ходе заседания депутаты продолжили работу над формированием итоговой редакции проекта закона «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках рабочей встречи в Комитете обсудили возможность введения в законопроект положений об обязательной доле закупок товаров, произведённых в ДНР и РФ.
Председатель Комитета Сергей Чучин рассказал пресс-службе Народного Совета об одном из этапов по разработке законопроекта.
«Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормы которого мы адаптируем к положениям проекта закона «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предполагается использование национального режима при проведении закупок.
В Российской Федерации национальный режим устанавливает преимущества для отечественных поставщиков, а также поставщиков из стран Евразийского экономического союза. Это обеспечивается полным запретом на допуск иностранных товаров или ограничением допуска иностранных товаров. Например, лекарственных средств, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Считаем, что подобная правовая регламентация была бы действенным инструментом защиты отечественного производителя в Донецкой Народной Республике», – сказал парламентарий.
В процессе работы над проектом закона Комитет продолжит мониторинг изменений к Федеральному закону № 44-ФЗ для формирования прозрачной процедуры всего цикла закупок от планирования до приёмки.