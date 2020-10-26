Парламентарии обсудили законодательство в сфере железнодорожного транспорта

Комитет Народного Совета по транспорту и связи обсудил законопроект «О железнодорожном транспорте» в новой редакции и законопроект «Устав железнодорожного транспорта».

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко.

По его словам, на сегодняшний день разработка новой концепции закона о железнодорожном транспорте, а также устава железнодорожного транспорта находится в завершающей стадии.

«Чтобы реализовать интеграционную политику Донецкой Народной Республики в части соблюдения Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, Комитет провёл объёмную работу по разработке вышеуказанных законопроектов. Она позволила более эффективно рассмотреть опыт Российской Федерации и применить наиболее передовые механизмы в законодательном поле Республик.

На базе Комитета образовалась рабочая группа, в состав которой входили представители Министерства транспорта и Донецкой железой дороги. В основу концепции обоих законопроектов были заложены аналогичные федеральные законы Российской Федерации, которые мы дорабатываем с учётом наших экономических, технических и других особенностей.

Кроме того, необходимость разработки соответствующих проектов законов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, ориентированных на закрепление единой концепции, была обусловлена ещё рядом факторов.

Например, в настоящее время железнодорожный комплекс Донецкой Народной Республики руководствуется Законом Донецкой Народной Республики от 13 ноября 2015 года «О железнодорожном транспорте», регламентирующим вопросы организации и контроля деятельности Министерства транспорта Донецкой Народной Республики и ранее существовавшего предприятия «Донецкая железная дорога» украинской формы юрисдикции, осуществлявшего перевозки на территории, временно подконтрольной Украине.

Устав железнодорожного транспорта Украины, который применяется в настоящее время на территории Донецкой Народной Республики, кроме того, что создаёт правовые коллизии при правоприменении, в целом не соответствует действующему подходу организации логистики и не позволяет в полной мере реализовать нормотворческий и юридический потенциал государственного предприятия», − сообщил парламентарий.

Александр Бондаренко добавил, что после полной доработки проектов законов их итоговые редакции, в соответствии с утверждённой процедурой согласования, будут направлены Народным Советом Донецкой Народной Республики в адрес Народного Совета Луганской Народной Республики для дальнейшего рассмотрения и обсуждения.