Парламентарии обсудили законопроекты «О теплоснабжении» и «О газоснабжении»

Сегодня, 10 декабря, состоялось заседание рабочей группы на базе Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Депутаты обсудили концепции проектов законов «О теплоснабжении» и «О газоснабжении».

На заседании присутствовали представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Республиканской службы по тарифам, Министерства юстиции ДНР, Государственного унитарного предприятия «Донбасстеплоэнерго» и Государственной компании «Донбассгаз».

Об итогах заседания рассказала председатель Комитета Юлия Крюкова.

«Проект закона «О газоснабжении» определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в сфере газоснабжения в Донецкой Народной Республике и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов.

Проект закона «О теплоснабжении» устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций», – рассказала Юлия Крюкова.

По итогам заседания парламентариями было принято решение продолжить работу над проектами законов «О теплоснабжении» и «О газоснабжении».