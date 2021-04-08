Парламентарии организовали экскурсию в «Арт-Донбасс» для воспитанников специальной школы-интерната

Деятельность депутатов

В среду, 7 апреля, в рамках программы «Дети Республики», инициированной Народным Советом, воспитанники Донецкой специальной школы-интерната № 29 посетили художественный музей «Арт-Донбасс».

На мероприятии присутствовали заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутат Алла Оболенская.

Помимо обзорной экскурсии по действующим выставкам, для детей было проведено интерактивное занятие, посвящённое основным видам художественного искусства, рабочим инструментам и материалам художников.  

В комментарии пресс-службе Народного Совета вице-спикер парламента отметила, что мероприятие принесло ребятам массу положительных эмоций и ярких впечатлений.

«Рада, что детвора осталась довольна. Несмотря на довольно насыщенную программу и свой юный возраст, ребята с большим интересом провели время и не торопились покидать стены музея. Доказательство тому – увлечённые лица и желание ещё раз самостоятельно пройтись по выставочным залам.

Благодарим дирекцию музея за предоставленную возможность участвовать в столь интересных и нужных для подрастающего поколения мероприятиях. Приобщение к прекрасному, духовное и нравственное развитие ребёнка должны всегда быть в приоритете для нас», – сказала Ольга Макеева.

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