Парламентарии организовали экскурсию в зоопарк для детей из прифронтовых сёл

Сегодня, 11 августа, при содействии депутатов Народного Совета Александра Короткого и Клавдии Кульбацкой и представителей администрации Ленинского района города Донецка состоялась поездка 30 детей из населённых пунктов Андреевки, Любовки и Доли в зоопарк в селе Придорожное Старобешевского района.

Как рассказала пресс-службе Народного Совета Клавдия Кульбацкая дети впервые смогли побывать в зоопарке.

«Мы не первый раз организовываем посещение зоопарка села Придорожное детей. Радостно дарить положительные эмоции детям, которые из-за вооружённой агрессии ВФУ лишены очень много. В дальнейшем мы планируем продолжать эту работу, и думаю, что ещё не раз привезём ребят в Придорожное», – сказала парламентарий.