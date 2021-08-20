Парламентарии отклонили ряд законопроектов

Сегодня, 20 августа, в рамках повестки пленарного заседания парламентарии рассмотрели и отклонили ряд законопроектов, находящихся в разработке с 2014 года.

Народным Советом была проведена ревизия законопроектов, внесённых с 2014 года. Установлено, что многие из законопроектов утратили актуальность, либо закрепляемые ими правовые нормы присутствуют в том или ином кодексе или другом нормативном правовом акте, уже принятом Народным Советом.

В ходе пленарного заседания парламентарии выслушали ряд докладов, в которых аргументировалась необходимость отклонения соответствующих проектов законов.

Так, с докладом выступила член Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Наталья Полянская. Она рассказала о проекте постановления «Об отклонении проекта закона № 15-Д «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству».

«С учётом поступивших замечаний и заключений проект закона требует существенной концептуальной доработки. В проекте закона усматриваются процедурные нарушения и несогласованность с действующим Уголовно-процессуальным кодексом Донецкой Народной Республики в части порядка применения мер безопасности, правового статуса участников правоотношений, терминологии», – сказала Наталья Полянская.

Председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова объяснила необходимость отклонения проекта закона «О внесении изменений в статьи 304 и 346 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

«Положения законопроекта построены на нормах украинского законодательства, а именно статьи 380 Таможенного кодекса, что противоречит стратегическим направлениям развития внешней политики Донецкой Народной Республики относительно гармонизации системы собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, отдельные положения законопроекта в настоящее время урегулированы Законом «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», принятым Народным Советом 7 августа 2020 года», – сказала Марина Жейнова.

Также парламентариям в ходе пленарного заседания была предоставлена информация о необходимости отклонения законопроектов:

«Об административной ответственности за нарушение порядка установки и использования на транспортных средствах специальных сигнальных устройств и цветографических схем»;

«О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;

«О внесении изменения в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменения в статью 57 Закона Донецкой Народной Республики «О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О дорожном движении».

Все представленные постановления об отклонении законопроектов были приняты единогласно.