Парламентарии ознакомили представителей Молодёжного парламента с законопроектной деятельностью в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений

В пятницу, 11 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором обсуждались актуальные вопросы законопроектной деятельности в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

В мероприятии приняли участие представители Молодёжного парламента.

Председатель Комитета Максим Паршин рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня мы в рамках взаимодействия с Молодёжным парламентом ознакомили его представителей с актуальными вопросами законопроектной деятельности в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Большое внимание было уделено обсуждению структуры Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», регулирующего правоотношения при реализации прав на свободу вероисповедания, а также определяющего правовое положение религиозных объединений. Особый акцент был сделан на то, что обсуждаемый Закон, как и его российский аналог, имеет тенденцию к совершенствованию, в том числе в части технико-юридических требований», – рассказал парламентарий.

Максим Паршин отметил, что основополагающим принципом при разработке и принятии законов Донецкой Народной Республики является принцип гармонизации собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

По итогам заседания Комитет принял решение продолжить взаимодействие с Молодёжным парламентом в рамках законопроектной деятельности и определил основные направления совместной работы.