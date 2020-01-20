Парламентарии передали подарки детям из городов и районов Республики

Деятельность депутатов

Накануне празднования Крещения Господня депутаты Народного Совета ДНР приняли участие в ряде праздничных мероприятий и вручили сладкие подарочные наборы юным жителям Донецкой Народной Республики.

В субботу, 18 января, Юлия Крюкова посетила мероприятие для детей из семей военнослужащих и детей погибших военнослужащих Харцызска и Иловайска, которое прошло в городе Донецке в рамках проекта «Яркое детство». Ребят ждали игры с аниматорами, кулинарный мастер-класс, конкурсы, викторины и сладкие подарки.

В тот же день Владимир Савелов вручил сладости ребятам, посетившим детский развлекательный центр «Акуна Матата» в рамках проекта «Герои». На мероприятие присутствовало 50 детей военнослужащих.

«Сегодняшний праздник организован для юных граждан Республики, у которых родители либо служат в Народной милиции, либо погибли, сражаясь за ДНР. Благодаря им мы живём и можем строить наше молодое государство», – сказал парламентарий.

В воскресенье, 18 января, Мирослав Руденко посетили шахматный кружок при Центре детско-юношеского творчества в городе Дебальцево и сыграл дружескую партию с его руководителем Михаилом Гершинским. Также депутат вручил сладкие подарки юным членам кружка.

В этот же день Роман Удалов в рамках проекта «Мобильный кинотеатр» привезли мультипликационный фильм «Король Лев» детям посёлка Зайцево города Горловка. На показе присутствовало более 40 человек. По окончании ребят ждало чаепитие со сладостями.

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