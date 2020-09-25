Парламентарии передали спортинвентарь ясиноватской школе-интернату

В пятницу, 25 сентября, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка совместно с председателем Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Владимиром Чекуном и депутатом Надеждой Коваленко в рамках рабочего визита в город Ясиноватую передал государственному общеобразовательному учреждению «Ясиноватская санаторная школа-интернат № 14» необходимый спортивный инвентарь.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка рассказал о поддержке учреждений Республики со стороны парламента.

«Вижу главное – дети довольны, и было бы хорошо, если бы таким учреждениям, помимо государственных программ, оказывали помощь неравнодушные организации и люди. Именно поэтому сегодня мы и передали спортивный инвентарь, поскольку имеющийся уже требовал замены. Считаю, что в целом спортивное направление необходимо поддерживать, особенно касающиеся физической культуры, физического воспитания детей.

Депутаты достаточно часто посещают подобные учреждения, общаются с коллективами, узнают о ситуации, оказывают максимальное содействие в решении проблем. Кстати, скоро стартует акция «Дерево желаний», в рамках которой наши депутаты также помогут осуществить мечты ребят из разных уголков Республики», – сказал спикер парламента.

Владимир Чекун добавил, что сегодня учебному заведению передали гимнастические маты, скакалки, баскетбольные и волейбольные мячи, гимнастические палки и обручи.

«Я люблю эту школу, люблю этих детей. Для меня важно, чтобы в этом учреждении они выздоравливали. По мере возможностей им помогаем, также каждый год ребята выезжают на новогодние мероприятия, поскольку позитивные эмоции в процессе выздоровления очень важны», – сказал парламентарий.

Напомним, в сентябре Владимир Бидёвка и Владимир Чекун передали спортивный инвентарь муниципальному общеобразовательному учреждению «Школа № 3 города Ясиноватая».