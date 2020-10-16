Парламентарии почтили память Героя ДНР Арсена Павлова

В пятницу, 16 октября, в Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» состоялось возложение цветов к бюсту Героя ДНР Арсена Павлова (позывной «Моторола»). В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и депутаты.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил, что Арсен Павлов своим мужеством и отвагой олицетворяет суть борьбы за мир.

«Арсен Павлов был одним из первых добровольцев, которые встали на защиту Донбасса от украинского агрессора. «Русские здесь, вот и приехал», – в этой лаконичной фразе, сказанной однажды Моторолой в интервью, кроется весь смысл добровольческого движения. Те, кто в 2014 году по зову сердца поддержал наших ополченцев, стояли и за Донбасс, и за Россию, и за весь огромный Русский мир. Арсен Павлов был одним из них.

Он не боялся открыто показывать правду о происходящем в Донбассе. Некоторые говорят, что он и стал известен благодаря видеороликам с передовой. Возможно, так миллионам людей стало знакомо его лицо, но я уверен, что уважали его не из-за известности, а из-за твёрдости характера, решительности, лидерских качеств, мужества, умения не только повести за собой людей, но и донести до них идею. Он был Героем, остался им и будет всегда.

Спустя четыре года память народа о легендарном Мотороле жива, продолжается его дело. Он погиб, но оставил после себя главное – желание сражаться за свои права, свою землю и свою правду. Пока жива в сердцах миллионов русских людей та идея, с которой в 2014 году он приехал в Донбасс, уверен, будет жива и память о нём. А свои идеалы Донбасс не предаёт», – сказал спикер парламента.