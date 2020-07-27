Парламентарии почтили память погибших мирных жителей и защитников Горловки и Шахтёрска

В понедельник, 27 июля, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка принял участие в митинге, приуроченном ко Дню памяти погибших мирных жителей города Горловки, и в акции памяти, посвящённой шестой годовщине со дня начала боевых действий на территории города Шахтёрска.

В митинге возле мемориала погибшим в ходе военных действий горловчанам приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, депутаты Народного Совета, глава администрации города Иван Приходько, жители Горловки.

Открыл митинг Глава Республики Денис Пушилин.

«Уважаемые горловчане! Уважаемые друзья! 27 июля – ещё одна из трагических дат для нашей Республики, трагическая дата для Горловки. Именно тогда начался обстрел центра города, погибли 22 человека, четыре из них ребёнка.

Страшное и жаркое лето 2014 года, когда вся Республика и Горловка в том числе ощущали всю ненависть, олицетворённую в снарядах, летающих над нашей землей, над нашими домами. Никто и представить себе не мог, что такое возможно в нынешнем современном мире. Военные преступления Украины продолжаются по сей день.

Спасибо жителям Горловки, которые смогли защитить свой город. И продолжают восстанавливать, работать на перспективу. Война закончится. Нашим детям, нашим потомкам нужно жить в том городе, который мы с вами сможем построить, в Республике, которую сможем сделать правильной с нашей точки зрения», – сказал Денис Пушилин.

В мероприятии возле памятного знака защитникам и жителям города Шахтёрска и Шахтёрского района, погибшим в ходе боевых действий в июле-августе 2014 года, приняли участие депутаты, глава администрации города Шахтёрска Александр Шатов, активисты общественного движения «Донецкая Республика», жители города.

«К сожалению, Шахтёрск – тот город, который не понаслышке знает, что такое война, что такое гибель мирных граждан, а самое страшное – что такое гибель детей.

Тем не менее, жители Шахтёрска, жители Республики не оставили этот город, они его отстояли. Сегодня город Шахтёрск развивается, отстраивается, несмотря на все трудности. Но самое главное – мы не должны забывать факты военных преступлений со стороны неофашистской Украины. Нужно постоянно напоминать им, что военные преступления не имеют срока давности, они за них ответят.

Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Пусть они знают, что мы их никогда не забудем и никогда не простим те военные преступления, которые совершила Украина», – рассказал Владимир Бидёвка.

Напомним, что 27 июля 2014 года ВФУ впервые нанесли удар по Горловке, в этот день погибло 22 человека. В историю города этот день вошёл как «кровавое воскресенье».

В этот же день шесть лет назад начались боевые действия в Шахтёрске, активная фаза продлилась примерно две с половиной недели, обстрелы же Шахтёрского района – до февраля 2015 года. По данным городской администрации, за это время погибли около 100 мирных жителей и более 50 ополченцев, порядка 60 человек пропали без вести. В результате обстрелов были разрушены десятки домов, объектов инфраструктуры и административных зданий.