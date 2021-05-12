Парламентарии почтили память погибших в гимназии № 175 города Казани (видео, фоторепортаж)

Деятельность депутатов

Сегодня, 12 мая, депутаты Народного Совета почтили память жертв трагедии, произошедшей в одной из гимназий города Казани (Республика Татарстан, Российская Федерация).

Парламентарии возложили цветы к памятному знаку «Россия», установленному в столичном сквере «Первомайский». Участие в мероприятии также приняли общественники и жители города.

Ранее соболезнования семьям погибших выразил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Напомним, 11 мая в гимназии № 175 города Казани 19-летний преступник открыл огонь по учащимся и сотрудникам образовательной организации. Жертвами стрельбы в стали девять человек − семеро детей и двое взрослых, ещё двадцать один человек ранен. 12 мая в Республике Татарстан объявлено днём траура по погибшим в результате трагедии.

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