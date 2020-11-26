Парламентарии поддержали инициативу спикера парламента: при профильном комитете создана рабочая группа по дебюрократизации в сфере образования

Сегодня, 26 ноября, состоялось первое заседание рабочей группы по дебюрократизации в сфере образования при Комитете Народного Совета по образованию, науке и культуре, которая была создана по инициативе Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки, Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования», представители общеобразовательных организаций города Донецка и города Макеевки.

Открыла заседание депутат Народного Совета Алла Оболенская, которая обозначила основные проблемы педагогов, связанные с излишней загруженностью бюрократией.

«В настоящий момент поступает множество обращений по вопросам нагрузки на рядовых сотрудников образовательных организаций, связанной и с формами отчётности, и с привлечением их к заполнению видов отчётности, которые зачастую несвойственны их профессиональным требованиям.

Проблема бюрократизации в общеобразовательных организациях оказывает непосредственное влияние как на профессиональное развитие, мотивацию труда педагогов, так и на качество образовательного процесса.

Для урегулирования этого вопроса по поручению Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки была создана рабочая группа по дебюрократизации в сфере образования при Комитете Народного Совета по образованию, науке и культуре. Стоит отметить, что в Российской Федерации также был образован Экспертный совет по дебюрократизации в сферах образования и науки, работу и опыт которого мы в данный момент изучаем и прорабатываем», – отметила парламентарий.

Алла Оболенская рассказала о целях, поставленных перед рабочей группой.

«В наши ближайшие планы входит проведение анализа документооборота общеобразовательных организаций, разработка механизмов по снятию излишних бюрократических барьеров в управлении образовательной сферой, а также снижение административной нагрузки на общеобразовательные организации и их сотрудников.

Надеюсь, что общими усилиями у нас получится исправить ситуацию», – резюмировала докладчик.

По итогам заседания было принято решение провести сбор информации и статистических данных о документообороте в общеобразовательных организациях для их дальнейшего анализа и разработки рекомендаций по его оптимизации.

Напомним, что ранее Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в ходе V Международной научной конференции «Донецкие чтения – 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности» выступил с рядом предложений, в том числе по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Для реализации данного предложения по поручению спикера парламента начала свою работу соответствующая рабочая группа.