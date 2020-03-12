Парламентарии поддержали законодательную инициативу о запрете массовых рассылок СМС без согласия абонента
Сегодня, 12 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О телекоммуникациях”».
О сути законопроекта рассказал председатель Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.
«Несанкционированные рассылки абонентам коротких текстовых сообщений по сетям мобильной связи носят массовый характер, их количество растёт, что негативно воспринимается абонентами.
В связи с этим в законопроекте предусматривается правовой механизм рассылки по сети мобильной связи и защита её абонентов от нежелательных сообщений. Например, путём предоставления абоненту возможности отказаться от рассылки после обращения к оператору связи, даже если ранее он давал на неё согласие.
Законопроектом установлено, что рассылка должна осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного действиями, которые однозначно идентифицируют этого абонента и позволяют достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки.
Необходимо отметить, что порядок идентификации абонента в этом случае законодательством Донецкой Народной Республики не установлен.
В связи с этим идентификация абонента, осуществляемая заказчиком рассылки в случае осуществления рассылки по его инициативе или оператором мобильной связи в случае осуществления рассылки, должна обеспечивать достоверное установление личности абонента рассылки.
Принятие изменений не повлияет на своевременное информирование абонентов в случаях, установленных законодательством, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций», – сообщил депутат.
Учитывая, что законопроект направлен совершенствование законодательства в сфере телекоммуникаций и защиту прав абонентов сетей мобильной связи, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О телекоммуникациях”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.