Парламентарии помогли детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и организовали досуг школьникам

В рамках работы в округах депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики продолжают помогать семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Также парламентарии принимают активное участие в организации спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий для школьников и участников молодёжных военно-патриотических движений.

Так, 19 марта, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева с рабочим визитом посетила Центр социальной реабилитации смешанного типа города Горловки и побывала в гостях у семьи Вихревых.

В Центре социальной реабилитации Ольга Макеева провела встречу с трудовым коллективом и родителями воспитанников учреждения, во время которой узнала о трудностях, с которыми они сталкиваются, и взяла решение ряда озвученных проблем под личный контроль.

«Сегодняшняя встреча – это возможность из первых уст узнать о том, чем живут Центр и его подопечные, какие есть трудности и в чём необходимы помощь и содействие.

Вопросы социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в Республике относятся к первоочередным. Отношение к людям с такими ограничениями – это важнейший показатель зрелости общества, его сплочённости и жизнеспособности. Задавать тон этому отношению должны именно органы государственной власти.

Нужно отметить, что в Республике с каждым годом расширяется перечень мер государственной поддержки социально незащищённых слоев населения и увеличивается размер социальных пособий.

На сегодняшний день на постоянной основе производится выплата 14 видов социальных пособий, а среднемесячное количество получателей составляет свыше 125 тысяч человек. Сумма произведённых выплат гражданам, нуждающимся в помощи государства, за 2020 год превысила 300 млн руб.

Вопросы, которые были заданы сегодня на встрече, касались обеспечения медикаментами, расширения спектра проводимых в Центре медицинских процедур, а также предоставления семьям с детьми-инвалидами льготы на оплату коммунальных услуг. Особое внимание участники встречи обратили на состояние дорожного покрытия в городе.

Обязательно рассмотрим озвученные на встрече проблемы во взаимодействии с профильными министерствами. Уверена, что общими усилиями нам удастся добиться их скорейшего разрешения», – рассказала вице-спикер парламента в комментарии пресс-службе Народного Совета.

Пообщавшись с семьёй Вихревых, в которой одинокая мать воспитывает сына с ограничениями по здоровью Дмитрия и дочь Марию, Ольга Макеева узнала о существующих проблемах и заверила, что озвученные вопросы будут решены в тесном взаимодействии Народного Совета с администрацией города Горловки.

«Сегодня с большой радостью поздравила с Днём рождения моего давнего дружочка Димочку Вихрева, которому в этом году исполнилось 13 лет! Эта встреча в очередной раз убедила меня в необходимости усиления мер государственной поддержки семей с детьми-инвалидами. Однако хочу отметить, что хорошим подспорьем социальному и медицинскому патронату станет патронат человеческий, в том числе со стороны представителей органов власти всех уровней. Сопровождение в прохождении бюрократических процедур, с которыми граждане данной категории сталкиваются чаще других, консультационная поддержка, первоочередное решение проблем, касающихся услуг ЖКХ, намного облегчат и без того осложнённые жизненные обстоятельства таких семей.

Все выявленные в ходе встречи проблемы взяла на контроль, будем работать», – сообщила заместитель Председателя Народного Совета.

Также 19 марта депутат Ярослав Аника оказал содействие в организации поездки школьников из Докучаевска в столицу Республики для участия в финале Международного образовательного фестиваля спорта и искусств «Соколёнок Донбасса» 2020-2021 учебного года.

«Учащиеся 7-9 классов школы № 3 города Докучаевска в пятницу приняли участие в финале соревнований, который проходил в городе Донецке. Выступили успешно, заняли первое место.

Я рад, что смог помочь ребятам в организации поездки, ведь именно счастливые лица детей – это то, ради чего мы строим и защищаем Республику», – отметил парламентарий.

Кроме того, 20 марта депутат Юрий Покинтелица оказал гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов и гигиенических средств семье из Донецка, в которой воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья.

«Амина – девочка с непростой судьбой. Физические возможности малышки ограничены с детства, она пережила операцию по ампутации правой руки. Девочка постоянно нуждается в поддерживающей терапии, ей требуются дорогостоящие медикаменты и средства гигиены.

Не так давно Амина благодаря содействию благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» получила возможность пройти курс реабилитации в одном из профильных учреждений Российской Федерации.

Сегодня при содействии наших друзей-волонтёров мы смогли оказать гуманитарную помощь семье», – рассказал Юрий Покинтелица.

В тот же день парламентарий передал адресную гуманитарную помощь – спортивный инвентарь юнармейцам Снежного и Тореза.