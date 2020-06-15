Парламентарии поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны

В воскресенье, 14 июня, в городах Донецкой Народной Республики состоялись парады для ветеранов Великой Отечественной войны. Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища прошли строевым маршем под песни Великой Победы. На мероприятиях присутствовали депутаты Народного Совета ДНР.

В посёлке Зайцево города Горловки состоялся парад для ветерана Великой Отечественной войны Павла Губанова. В мероприятии приняли участие Юрий Закаблук, глава администрации Горловки Иван Приходько, а также представители администрации Никитовского района города Горловки и Зайцевской поселковой администрации.

С 1943 года Павел Губанов служил в Войсках противовоздушной обороны. За доблестную и отважную службу имеет множество наград, среди которых ордена Отечественной войны II степени, «За мужество» III степени и медаль «За отвагу».

В Калининском районе города Горловки провели торжественный парад для ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Брынцева. На торжестве присутствовали Юрий Закаблук, глава администрации города Горловки Иван Приходько и представители администрации Калининского района города.

Фёдор Брынцев родился в селе Глазуновка Харьковской области. Окончил 9 классов, в 1944 году был призван в армию. Служил в 36-м отдельном артиллерийском дивизионе 228-го стрелкового полка 2-го Украинского фронта. Освобождал Румынию, Венгрию, Австрию. Великую Победу встретил в Вене. Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом «За мужество», медалью «За взятие Будапешта».

Вплоть до 1947 года проходил воинскую службу в Венгрии. После переехал в Сталино, учился в металлургическом техникуме. После окончания обучения по распределению попал в Горловку, где трудился на Горловском коксохимическом заводе до пенсии.

Наталья Стрельчук совместно с главой администрации города Горловки Иваном Приходько поздравила с прошедшими праздниками ветеранов Великой Отечественной войны Василия Попова и Степана Полухина, которые приняли парад в Центрально-Городском районе города.

Василий Попов служил пехотинцем, артиллеристом, санитаром, связистом, прошёл от Горловки до самого Берлина. Участвовал в битвах за Днепр, освобождал Николаев, Брест, Польшу, брал Кёнигсберг и Берлин. Воевал на Первом Украинском, а затем Втором Белорусском фронтах. В сражениях получил контузию и инвалидность. Имеет 8 боевых наград: орден Отечественной войны I степени, Красной звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга».

Степан Полухин в 1943 году был призван на фронт, служил связистом. В бою был тяжело ранен и почти год находился в госпитале. Восстановившись, вернулся к службе, но уже в артиллерии. Получил второе ранение, комиссовался. Его подвиги отмечены орденами Отечественной войны II степени и «За мужество» III степени.

Дмитрий Огилец и глава администрации города Енакиево Роман Храменков приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны Николая Иванова и Петра Сараева, для которых прошёл парад в Енакиево.

Николай Иванов служил на I Белорусском фронте под руководством маршала Жукова. Участвовал в операции по освобождению Польши. Победу встретил в Берлине. За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны II степени, «За мужество» III степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Пётр Сараев всю войну прослужил на Черноморском флоте. 9 мая встретил в Германии. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Фото: сайт администрации города Горловки и общественного движения «Донецкая Республика»