Парламентарии посетили фотовыставку к годовщине обороны Донецкого аэропорта

В среду, 26 мая, состоялось открытие фотовыставки, посвящённой годовщине начала боев за Донецкий аэропорт. В мероприятии приняли участие военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища и члены ОО ВПД «Молодая Гвардия – Юнармия», а также депутаты Народного Совета Владимир Савёлов и Наталья Чекарева.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Наталья Чекарева сказала:

«В памяти каждого жителя Донецкой Народной Республики дата 26 мая 2014 года навсегда останется чёрным днём в истории. Именно в этот день начались тяжёлые бои за воздушную гавань Донецка, стоившие жизни многим защитникам Донбасса».

В годовщину этого трагического события в военно-историческом музее Великой Отечественной войны (отдел Донецкого республиканского краеведческого музея) состоялось открытие фотовыставки с символичным названием «Ушедшие в вечность», посвящённая воинам – защитникам воздушной гавани.

Выставка была подготовлена по инициативе Оргкомитета родственников погибших добровольцев Новороссии.

Международный аэропорт Донецка имени С. Ф. Прокофьева впервые подвергся атаке со стороны украинских войск 26 мая 2014 года. Киев использовал боевые вертолеты и истребители. При защите воздушной гавани Донецка погибли ополченцы, сотрудники аэропорта и другие мирные граждане.