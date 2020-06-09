Парламентарии посетили парад для двух ветеранов Великой Отечественной войны

В воскресенье, 7 июня, в Калининском районе города Донецка состоялся парад для ветеранов Великой Отечественной войны Виктора Шаталова и Анатолия Городкина. На мероприятии присутствовали депутаты Народного Совета Ирина Костенко и Алла Оболенская, а также представители Калининской районной администрации.

Виктор Шаталов – советский педагог-новатор, создавший собственную методику обучения, автор ряда научных работ и книг, с 1973 года стал сотрудником НИИ педагогики УССР, а впоследствии и членом АПН СССР, где заведовал лабораторией проблем интенсификации учебного процесса. Награждён званиями «Заслуженный учитель УССР» и «Народный учитель СССР», орденом Отечественной войны II степени, медалями «Ветеран труда», А. С. Макаренко, Н. К. Крупской Министерства просвещения СССР.

Виктора Фёдоровича Шаталова призвали на дальневосточный фронт в декабре 1944 года. Он принимал участие в войне с Японией и закончил службу в 1951 году в звании старшего матроса береговой охраны. После вернулся в родной город, где окончил Сталинский педагогический институт (ныне Донецкий национальный университет).

Анатолий Городкин начал свой боевой путь 5 августа 1942 года в морской авиации. На Курской дуге служил командиром пулемётного взвода. Получил ранение в боях под Белгородом. Вернулся в строй в 1944 году. Освобождал Польшу и Прибалтику.