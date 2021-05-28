Парламентарии посетили последние звонки в школах Республики

Сегодня, 28 мая, во всех школах Республики прозвучал последний звонок. По доброй традиции депутаты Народного Совета ДНР приняли участие в праздничных мероприятиях. Парламентарии поздравили учителей, учащихся и их родителей с окончанием учебного года, но особое внимание, конечно, было уделено выпускникам – много добрых слов и напутствий прозвучало в этот особый для них день.

Александр Мальков посетил празднование, посвящённое последнему звонку, в муниципальном образовательном учреждении «Школа № 144 города Донецка».

«Вспоминая сказанные когда-то Петром Порошенко слова о том, что наши дети будут сидеть в подвалах, скажу одно: за семь лет войны наши школьники не стали менее успешными в отличие от своих сверстников на Украине или в какой-либо другой стране мира. Несмотря ни на что они учатся, развиваются, радуются жизни. Как и любые другие дети. У них достаточно перспектив для дальнейшего образования и совершенствования. Ведь у нас много талантливых ребят. А мы, взрослые, со своей стороны обязаны их защитить, предоставить им возможности для дальнейшего развития. Только воспитывая подрастающее поколение в духе наших традиций и обычаев мы сможем укрепить наше молодое, но очень гордое государство, несмотря на зависть и неприкрытое злорадство наших недоброжелателей», – обратился парламентарий к присутствующим на торжественном мероприятии.

Татьяна Журавлёва, побывав на торжественной линейке в Зугрэсской общеобразовательной школе № 10 города Харцызска, обратилась к ученикам школы с напутственными словами.

«В первую очередь хочу обратиться к нашим выпускникам. Дорогие ребята, позади остались годы учёбы, и вот сегодня вы стоите на пороге новой жизни. Каждый из вас уже, наверное, избрал тот путь, по которому будет идти дальше. Но какую бы вы профессию не избрали, помните о главном: всегда оставайтесь честными и добросовестными людьми. Будьте достойны учителей, которые подарили вам знания, родителей, которые вас воспитали, и государства, в котором живёте. В добрый путь, дорогие наши выпускники!».

Ирина Костенко пришла на торжественную линейку в муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 119 города Донецка» с подарками – порадовала школьников новыми футбольными мячами.

«Последний звонок – это завершение важного жизненного этапа и начало нового, но не менее увлекательного. Желаю, чтобы яркие воспоминания согревали сердца, будущее привлекало обширными возможностями. Верьте в себя, в свои силы и мечты. Для вас, выпускники, в школьных окнах всегда будет гореть свет, а сердца педагогов будут открыты для вас!», – обратилась с напутственной речью к выпускникам школы парламентарий.

Пожелал выпускникам веры в себя, удачи во всех добрых делах и Александр Ковтырин, посетивший муниципальное общеобразовательное учреждение «Старомихайловская школа Марьинского района», которое находится в одноимённом прифронтовом посёлке неподалеку от железнодорожной станции Красногоровка, у самой линии разграничения.

«Это праздник для всех, потому что не найдётся человека, чья тропинка детства не упиралась бы в школьные годы. Последний школьный звонок – это одновременно и первый шаг в большую жизнь для выпускников. Впереди – серьёзные испытания, принятие ответственных решений, которые во многом определяют дальнейшую судьбу человека, весь его жизненный путь. Желаю вам веры в себя, удачи во всех ваших добрых делах.

Отдельно хочу поблагодарить педагогический коллектив за ваш неустанный труд, за терпение, за то благородное дело, которое вы творите во имя будущего. Вы передали своим ученикам лучшие черты нашего народа: порядочность, доброту, трудолюбие, согрели их теплом своих сердец. Пусть этот праздник будет радостным, светлым и памятным для всех».

Игорь Пашков посетил торжественную линейку в муниципальном общеобразовательном учреждении «Специализированная школа № 1 с углублённым изучением иностранных языков» города Горловки.

«Сегодня вы – не просто выпускники, вы уже совсем взрослые люди, которые прошли через один важный этап в своей жизни. Впереди у вас серьёзное испытание в виде единого государственного экзамена. Желаю вам сдать его с высокими баллами.

Дорогие ребята! Вы молоды, полны сил и энергии. У вас большие планы на будущее. От всей души желаю, чтобы все ваши самые заветные мечты непременно сбывались. Желаю вам только лёгких и светлых путей, найти себя и свое призвание. Будьте успешными, будьте счастливыми, а над головой пусть всегда будет безоблачное, мирное небо нашей страны!

Особые слова благодарности хочу сказать учителям и родителям. Спасибо вам за плодотворный труд и терпение! Пусть тепло души, которое вы каждый день отдаёте детям, вернётся уважением, благодарностью и достижениями ваших воспитанников. Всех с праздником, с последним звонком!», – поздравил с окончанием учёбы учеников, учителей и родителей парламентарий

Мирослав Руденко, принявший участие в мероприятии муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №3 города Ясиноватая», в комментарии пресс-службе Народного Совета отметил:

«Сегодня поздравил учеников, их родителей и педагогический коллектив с праздником последнего звонка. Учебные заведения Республики всех уровней дают хорошую подготовку, которая пригодится ребятам на их жизненном пути. Поблагодарил педагогов за труд. Ученикам пожелал мирного неба, здоровья, и успехов в учёбе. Выпускникам – успешной сдачи выпускных и вступительных экзаменов».