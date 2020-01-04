Парламентарии посетили ряд мероприятий, посвященных новогодним праздникам

В субботу, 4 января, в столичном спортивном комплексе «Кировец» прошло ежегодное спортивно-развлекательное мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья «Елка на воде». В качестве почетных гостей на празднике присутствовали заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, депутаты Народного Совета ДНР Александр Камышов, Юлия Михайлова, Мария Пирогова и Юрий Сивоконенко, а также представители Министерства молодёжи, спорта и туризма.

Организаторами праздника выступили общественная организация «Дельфины» при поддержке Донецкой городской администрации и республиканского мотодвижения «Дороги памяти».

В комментарии пресс-службе Народного Совета Ольга Макеева отметила, что участие в «Ёлке на воде» стало для депутатов доброй новогодней традицией.

«Мы уже несколько лет подряд в эти дни приходим к нашим друзьям из общественной организации «Дельфины» для того, чтобы поздравить их с Новым годом. Эти встречи дарят массу положительных эмоций участникам и гостям мероприятия. Сегодня хочу пожелать всем радости и сил, а самое главное – мира», – сказала вице-спикер парламента.

В свою очередь Александр Камышов присоединился к поздравлениям.

«Не перестаю восхищаться жизнелюбием членов общественной организации «Дельфины». Благодарю организаторов за возможность посетить данное мероприятие.

Пусть в Новом году исполнятся все ваши самые заветные мечты, укрепится вера в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем! С новым годом! Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим семьям!» – добавил парламентарий.

Добавим также, что 4 января депутаты Народного Совета ДНР Сергей Абуков, Юрий Леонов и Оксана Сигидина поздравили с Новым годом детей, проживающих в Будённовском районе города Донецка. В коммунальном учреждении «Дом культуры имени А. С. Пушкина» ребят ждали театрализованное представление «Новогодний серпантин» и сладкие подарки.

Кроме того, в этот же день Оксана Сиигдина посетила праздничное мероприятие в Общественной организация инвалидов, детей-инвалидов и их семей «Шаг навстречу». Парламентарий вручила 50 сладких подарочных наборов членам организации.