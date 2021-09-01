Парламентарии посетили школьные линейки в День знаний (обновляется)

Сегодня, 1 сентября, в День знаний, депутаты Народного Совета посетили торжественные линейки в школах по всей Республике.

Ольга Макеева посетила линейку в МОО «Школа №54 города Донецка».

«Получить глубокие знания и достойное образование, всесторонне развиваться и стремиться к новому – вот главные цели всех, кто сегодня сядет за школьную парту или студенческую скамью. Поэтому от всей души желаю учащимся усердия и трудолюбия, отличных оценок, творческого настроя и ярких впечатлений! Успехов вам, ребята! Помните, что вы учитесь в замечательной школе, которая носит имя Героя Советского Союза, юной девушки Зои Космодемьянской. Будьте достойны её подвигов, учитесь с радостью, набирайтесь опыта, дерзайте, и пусть тяжесть гранита науки будет вам по плечу!», – поздравила первоклассников парламентарий.

Александр Мальков посетил МОО «Школа №144 города Донецка».

«1 сентября. День знаний. Отличная погода, радостные лица, выступления приглашённых гостей и директора школы, театрализованное представление учащихся школы, первый звонок – так начался новый учебный год в донецкой школе № 144. С праздником!», – сказал Александр Мальков.

Александр Ковтырин побывал в МОО «Школа №82 города Донецка», расположенной в Кировском районе.

«В первую очередь я хочу выразить слова благодарности руководству школы, педагогическому коллективу и родительским комитетам за ту работу, которую они провели при подготовке школы к началу учебного года.

Дорогие ребята, я поздравляю вас с началом учебного года, с новой страницей вашей жизни. Хочу пожелать Вам не бояться трудностей, именно они дадут вам самый ценный опыт. Преодолевайте их и идите дальше, к ещё большим знаниям, к ещё большим успехам. Всех с праздником!», – поздравил присутствующих парламентарий.

Наталья Стрельчук посетила торжественную линейку в МОО «Общеобразовательная школа №4 города Енакиево».

«Поздравила педагогов, родителей и учеников с 1 сентября – Днём знаний. Пожелала педагогам профессиональных успехов, родителям – чтобы дети радовали их успехами в учёбе, а детям – настойчивости и хороших оценок», – прокомментировала свой визит парламентарий.

Елена Шишкина поздравила воспитанников Донецкой республиканской специализированной музыкальной школы-интерната для одарённых детей. Леонид Присенко побывал на линейке в МОО «Школа №78 города Донецка», а Клавдия Кульбацкая – в МОО «Школа № 10 города Донецка», которая находится в Калининском районе.

Татьяна Журавлева посетила «первый звонок» в Харцызской средней школе №2, Лариса Ювко – в МОО «Гимназия «Интеллект» города Горловки, Андрей Ворошилов – в КУ «Школа №13 города Енакиево», располагающемся в Юнокоммунаровске, Ольга Грязнова – в МОО «Школа №108 имени первой гвардейской армии города Макеевки», Наталья Чекарева – в МОО «Основная школа №24 города Макеевки», Ярослав Лисобей – в школе №22 города Донецка, Владимир Андриенко – в школе №13 поселка городского типа Сердитое Шахтёрского района.

Владимир Мошкин посетил две школы – МОО «Шахтёрская средняя школа села Мануйловка» и МОО «Шахтёрская средняя школа села Степановка». Парламентарий подарил образовательным организациям спортивный инвентарь, технику, подарочные наборы для первоклассников. В степановской школе депутат посетил первый урок одиннадцатиклассников, который был посвящён теме «Донбасс – Родина талантливых людей».

Юлия Крюкова посетила «первые звонки» в Зугресе.

«Сегодня вы все стоите на пороге новой жизни, в которой вам предстоит не только учиться, но и доказывать прежде всего самим себе, что вы – самые лучшие. Желаю вам, чтобы ваши результаты были самыми высокими, и вы всегда радовали своих родителей и родственников», – обратилась к первоклассникам Юлия Крюкова.

Ольга Кравцова поздравила с Днём знаний коллектив педагогов и учащихся МОУ «Шахтёрский учебно-воспитательный комплекс села Никишино» и подарила школе глобус.

«Как известно, за время поворота Земли вокруг своей оси проходит календарный год. А сегодня мы отмечаем 1 сентября – начало нового учебного года. С каждым витком Земли, с каждым годом вы становитесь старше, а значит, умнее, с гордостью неся звание человека», – сказала парламентарий.

Максим Кныш посетил праздник первого звонка в Донбасской аграрной академии.

Александра Усачёва посетила торжественную линейку в Лицее №1 «Лидер» города Макеевки.

Владислав Русанов поздравила с Днём знаний коллектив педагогов и учащихся МОУ «Розовская сельская школа» Новоазовской администрации. Парламентарий пожелал первоклассникам вырасти достойными гражданами, строителями ДНР и России.

Михаил Рымарь посетил Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа с углубленным изучением предметов № 135 города Донецка».