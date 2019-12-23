Парламентарии поздравили победителей и призёров открытого кубка ДНР по рукопашному бою

В воскресенье, 22 декабря, в столичном дворце спорта «Спартак» состоялся открытый кубок ДНР по рукопашному бою. В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали депутаты Народного Совета Александр Дяговец, Александр Мальков, Юрий Покинтелица, Юрий Сивоконенко и Дмитрий Чурадзе.

Своими впечатлениями от состязаний в комментарии пресс-службе Народного Совета поделился Александр Мальков.

«Для организации этих соревнований Федерация рукопашного боя проделала огромную работу. В турнире приняли участие 108 спортсменов из силовых ведомств, Донецкого высшего общевойскового командного училища, Донецкой академии внутренних дел, а также спортивных клубов Республики.

Важно, что эти состязания продемонстрировали квалификацию участников и уровень развития этого вида спорта в ДНР в целом, а также готовность наших спортсменов к различным международным соревнованиям. И по итогам Кубка можно констатировать, что в Донецкой Народной Республике есть возможность собрать действительно сильную и достойную команду, которая будет представлять нашего государство на международной арене», – сообщил парламентарий.

По итогам турнира в командном зачёте открытый кубок ДНР по рукопашному бою завоевали команды «Динамо» и ДонВОКУ, второе место заняли спортсмены Федерации военно-спортивных многоборий, третье – команда МЧС ДНР.