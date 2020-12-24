Парламентарии поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны

В среду, 23 декабря, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутат Клавдия Кульбацкая поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в городе Докучаевске. В мероприятии также принял участие министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.

Парламентарии поздравили именинника от лица всего депутатского корпуса и вручили ему памятные подарки.

«В свой 95-й день рождения гостей принимал ветеран Великой Отечественной войны Григорий Романович Зимовец, проживающий в прифронтовом Докучаевске. Мы с коллегами передали имениннику памятные подарки и наилучшие пожелания от всего депутатского корпуса.

Григорий Романович награждён Орденом Отечественной войны II степени «За храбрость», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Его славный жизненный путь служит для нас высшим мерилом патриотизма, силы духа и несгибаемой воли. Желаем доброго здравия герою, тепла и заботы близких, радости победного мира», − отметила Ольга Макеева в комментарии пресс-службе Народного Совета.

Кроме того, в ходе визита к юбиляру министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец проинспектировал ход ремонтных работ, проводимых в пострадавшем вследствие обстрелов со стороны ВСУ доме ветерана.