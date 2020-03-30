Парламентарии поздравили с 96-летием ветерана Великой Отечественной войны

В понедельник, 30 марта, депутат Народного Совета Ирина Дианова совместно с представителями администрации Куйбышевского района города Донецка посетила ветерана Великой Отечественной войны, участника боевых действий Дмитрия Кузьмича Горячева.

Парламентарий поздравила ветерана с 96-летием, вручила поздравительный адрес от Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки, заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой и депутатов парламента, а также передала продукты питания, бытовую химию и подарки.

«Встав на защиту родной земли от фашистских захватчиков, Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявив стойкость, мужество и героизм. Ваш подвиг всегда будет служить мерилом патриотизма и верности долгу.

Мы безмерно благодарны Вам за спасённый мир. И в день Вашего 96-летия от всей души желаем здоровья, сил и долгих лет жизни», − сказала Ирина Дианова.

Отметим, что Дмитрий Кузьмич Горячев родился в 1924 году, детство и юность провёл в селе Озерки Орловской области. В возрасте 17 лет был мобилизован на оборонительные работы, в город Запорожье, где прошёл обучение в школе ФЗО и закончил курсы по военной подготовке.

В 1943 году Дмитрия Кузьмича призвали в Красную армию. В звании младшего лейтенанта он был назначен командиром взвода управления артиллерийского полка 201-й стрелковой дивизии в составе 1-й Краснознаменной дивизии морской пехоты. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Дважды был ранен в боях. Прошел лечение в госпитале города Пскова, вернулся на фронт и в составе Прибалтийского фронта закончил войну.

Дмитрий Кузьмич Горячев был представлен к награждению орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны. После демобилизации приехал в город Сталино, где работал мастером производственного обучения в ПТУ, секретарём райкома комсомола и учителем физического воспитания в школе. Более 30 лет трудовой жизни ветеран отдал Донецкому энергозаводу.