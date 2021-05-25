Парламентарии поздравили с юбилеем директора донецкого Дома работников культуры

В понедельник, 24 мая, в донецком Доме работников культуры прошло торжественное мероприятие, посвящённое 80-летнему юбилею директора учреждения, заслуженного работника культуры Майи Борисовны Калиниченко. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутат Народного Совета Владислав Русанов.

Дом работников культуры на протяжении многих лет является одним из центров культурной жизни Донбасса, и во многом это личная заслуга его директора Майи Калиниченко. Под её руководством ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия, благотворительные творческие встречи, выставки, концерты. В прошлом году Майя Борисовна отметила 50-летний юбилей творческой деятельности.

На праздничном мероприятии, посвящённом Дню рождения Майи Калиниченко, в Доме работников культуры собрались поэты, писатели, представители творческой интеллигенции и культурных учреждений Донецка, руководство города.

Ольга Макеева и Владислав Русанов также поздравили Майю Борисовну с Днём рождения.

«С большой радостью пришли с коллегой поздравить с 80-летием заслуженного работника культуры, более полувека директора донецкого Дома работника культуры – Майю Калиниченко.

Майя Борисовна – без преувеличения наша гордость. Мудрая, требовательная к себе и соратникам, чуткая, справедливая, сильная духом. Она посвятила всю свою жизнь служению творчеству и развитию культуры в Донбассе. Сегодня среди гостей – её близкие друзья, коллеги, представители культуры и различных профессий, выдающиеся земляки Донбасса – все, для кого Дом работников культуры в прямом смысле является родным домом.

Желаем имениннице ещё много лет созидать и нести прекрасное в этот мир. Быть источником радости, жизнелюбия и вдохновения для всех нас! Мира, здоровья и многие лета!» – сказала Ольга Макеева.