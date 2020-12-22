Парламентарии поздравили с зимними праздниками детей Республики

Депутаты Народного Совета ДНР приняли участие в ряде мероприятий, приуроченных к празднованию Дня святого Николая, а также наступающих новогодних праздников.

В субботу, 19 декабря, в рамках социальной программы «Дети Республики» при содействии Клавдии Кульбацкой 20 детей военнослужащих и их родители посетили донецкий аквапарк «Аквасферра». Парламентарий поздравила ребят с Днём святого Николая и вручила сладкие подарки.

В понедельник, 21 декабря, Надежда Коваленко и Александр Ковтырин совместно с главой Старомихайловской поселковой администрации Константином Бортом передали ко Дню святого Николая многодетным семьям из прифронтового посёлка Старомихайловка сладкие подарочные наборы и сладкую выпечку.

«Мы посетили две многодетные семьи, которые проживают в Старомихайловке. Как известно, посёлок постоянно обстреливается со стороны ВФУ. Дети, которые живут в подобных условиях, требуют особой заботы и внимания», – сказал Александр Ковтырин.

Во вторник, 22 декабря, Оксана Сигидина посетила муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 152 компенсирующего типа города Макеевки». Парламентарий поздравила детей и педагогический коллектив с наступающим Новым годом и подарила ребятам сладкие подарки.

«Ясли-сад работает с 1975 года. Сейчас в нём находится 67 ребят с патологией слуха, задержкой психического развития и детей с ограниченными возможностями здоровья. В дошкольном учреждении установлен круглосуточный режим пребывания», – рассказала депутат.