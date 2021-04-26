Парламентарии поздравили ветерана с наступающим праздником

Сегодня, 26 апреля, члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи посетили ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Петровну Ялпах.

Во время Великой Отечественной войны Анастасия Ялпах с маленьким ребёнком оказалась в оккупации, была участницей подполья, помогала раненым красноармейцам, прошла через плен в гестапо.

В январе этого года Анастасия Петровна отметила столетний юбилей. Она – единственный участник боевых действий 1941–1945 годов, живущий в Докучаевске.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко, Леонид Присенко, Дмитрий Огилец и Мария Богатова навестили ветерана у неё дома.

«С большим удовольствием пообщались с Анастасией Петровной, посмотрели фотографии. Радушная хозяйка угостила чаем. От Комитета по транспорту и связи передали ветерану благодарственное письмо, подарки. Поговорили и о проблемах, часть из них уже удалось решить», – рассказал депутат Дмитрий Огилец.