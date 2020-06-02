Парламентарии поздравили юных жителей Республики с Днём защиты детей

В понедельник, 1 июня, в городах и районах Донецкой Народной Республики состоялся ряд праздничных мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. В них приняли участие депутаты Народного Совета ДНР.

Так, Светлана Куманова поздравила воспитанников детского дома дошкольного типа № 1 «Теремок» города Донецка. Для детей была подготовлена насыщенная развлекательная программа, после которой все юные участники праздника получили сладкие подарки.

«Для жителей Республики этот праздник имеет особенное значение. Нет в мире ничего более важного и ценного, чем детство и дети. Поэтому так хочется оградить их от равнодушия и жестокости, болезней и войн. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы дети росли в атмосфере любви, заботы и понимания», − отметила парламентарий.

В рамках празднования Международного дня защиты детей депутаты Алексей Дорофеев, Александр Ковтырин и Юлия Крюкова передали канцелярские принадлежности в коммунальное учреждение «Харцызский детский социальный центр», а Максим Паршин − бытовую технику.

В рамках проекта Народного Совета «Дерево желаний» депутат Александра Усачёва вручила подарки семилетнему Роману, проживающему в Калининском районе города Донецка, семья которого оказалась в сложной жизненной ситуации.

Депутат Наталья Волкова посетила многодетную семью, проживающую в Будённовском районе Донецка. Парламентарий привезла детям игрушки и сладкие подарки.

«Для меня очень важно подарить детям немного хорошего настроения, тем более в такой непростой период. Сейчас массовые мероприятия запрещены, но мы продолжаем оказывать адресную помощь.

Я не могла пройти мимо этой семьи. В 2015 году маленькая Ира получила минно-взрывные травмы. Это ужасно, когда страдают дети. Но девочка мужественно перенесла лечение, сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.

И мне очень приятно, что сегодня я смогла порадовать эту семью», – рассказала Наталья Волкова.

В свою очередь депутат Юрий Покинтелица поздравил с Международным днём защиты детей многодетную семью из Петровского района столицы Республики, в которой воспитываются семеро детей.

«ʺЗащититьʺ означает ʺуберечь, не навредить, помочьʺ. Именно под таким девизом мы провели сегодняшний день. Благодаря взаимодействию с правоохранительными органами мы узнали о семье, которая проживает в Петровском районе Донецка и крайне нуждается в материальной помощи и социальной защите. Подчеркну, что этот визит не останется единоразовой акцией: волонтёры решили взять семью под свою опеку и регулярно помогать продуктами, одеждой и всем, в чём так нуждаются дети», – отметил парламентарий.

При содействии депутатов Валерия Скороходова и Владимира Чекуна в Международный день защиты детей в Макеевке открылась новая детская игровая площадка.

«В будущем мы планируем благоустроить ещё несколько площадок в Макеевке и других городах Республики», – подчеркнул Владимир Чекун.