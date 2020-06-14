Парламентарии поздравили жителей ДНР с Днём России

В пятницу, 12 июня, в Донецкой Народной Республике при участии депутатов Народного Совета прошёл ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России.

Роман Удалов и Евгений Ильенко посетили спортивно-интеллектуальное мероприятие «Очень русский квест» в городе Горловке. Инициатором квеста выступила общественная организация «Молодая Республика» при содействии Горловской городской администрации. В борьбе за призовые места приняли участие около 50 человек.

Кирилл Макаров поздравил студенческую и рабочую молодёжь города Макеевки, принявшую участие в фотоквесте ко Дню России, который организовала общественная организация «Молодая Республика».

«Сегодня мы первый раз на государственном уровне отмечаем важный для всех нас праздник – День России. Мероприятия были организованы в нескольких городах Республики», – отметил парламентарий в комментарии журналистам.

Дети сотрудников железнодорожных предприятий города Дебальцево посмотрели сказку «Теремок» в исполнении артистов Донецкого республиканского академического театра кукол. Уличное представление состоялось при поддержке общественного движения «Донецкая Республика» и администрации города Дебальцево. С праздником ребят поздравил Виталий Кравец.

Напомним, День России – государственный праздник Российской Федерации, отмечается ежегодно 12 июня. До 2002 года назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В этом году в ДНР 12 июня впервые объявлен выходным днём.