Парламентарии поздравили жителей с 83-й годовщиной со дня основания Кировского района Донецка

В среду, 2 сентября, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка посетил торжественное мероприятие по случаю 83-й годовщины со дня основания Кировского района города Донецка. Также мероприятие посетили депутаты Народного Совета Алексей Дорофеев, Надежда Коваленко, Александр Ковтырин и Наталья Пшеничная.

С приветственным словом к жителям Кировского района обратился Владимир Бидёвка.

«Так случилось, увы, что жители вашего района не понаслышке знают, что такое война. Кировский район, как прифронтовой район, испытал на себе все трудности этого лиха, но здесь живут мужественные люди, патриоты своей Родины и своего дела, которые сделали все для того, чтобы отстоять свой край.

Сегодня Кировский район не просто самый большой в городе Донецке, здесь живут трудолюбивые люди, развивающие его. Благодаря вашим усилиям, уверен, и район, и Донецк, и Донецкую Народную Республику ждут впереди новые рубежи в эпохе развития. Спасибо вам за это!

Желаю крепкого здоровья, счастья и, конечно же, мирного неба над головой», – сказал спикер парламента.

В ходе официальной части мероприятия Владимир Бидёвка вручил благодарности Председателя Народного Совета за добросовестный труд, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием Дня шахтёра и Дня города Донецка лучшим работникам районной администрации, а также трудовым коллективам коммунальных предприятий «Кировец» и «Кировский зеленстрой» и коллективу коммунального учреждения «Городской центр олимпийской подготовки по женскому футболу ʺДончанкаʺ».

Напомним, Кировский район – самый большой район Донецка по площади и численности населения. Экономический потенциал района представлен двенадцатью промышленными предприятиями. Здесь расположено три дворца культуры, два спортивных, ледовый и два физкультурно-оздоровительных комплекса, семь учреждений первичного и вторичного уровней оказания медицинской помощи.