Парламентарии представили проект «Школа предпринимательства. Перезагрузка»

В среду, 22 сентября, состоялся брифинг, посвящённый старту проекта «Школа предпринимательства. Перезагрузка», в котором приняли участие депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров и Александр Гриденко, а также председатель Молодёжного парламента Максим Роганов и представители Министерства молодёжи, спорта и туризма.

Школа предпринимательства является социальным проектом Молодёжного парламента ДНР, получившим грант в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов.

В настоящий период Школа набрала 500 участников. Кроме того, в этом году добавилось два спецкурса – финансовая грамотность и развитие бизнес-навыков в игровой форме для учеников 10-11 классов школ и студентов I курсов учреждений среднего профессионального образования.

Предполагается проведение более 30 лекций специалистами из ДНР и ЛНР, а также Российской Федерации.

Александр Гриденко, который является руководителем организационного комитета проекта, дал комментарий пресс-службе Народного Совета.

«Школа предпринимательства нацелена на стимулирование молодёжи к реализации своих бизнес-идей и открытию собственного бизнеса на территории ДНР.

Уже совсем скоро мы запустим второй поток проекта. В прошлый раз мы смогли охватить всего 300 человек, хотя получили более полутора тысяч заявок. В этом году удалось расширить наши возможности, и теперь у нас в планах обучить основам бизнеса 500 человек», – поделился парламентарий.

Александр Гриденко добавил, что заявки на участие принимаются до 30 сентября, а стартует проект 7 октября.