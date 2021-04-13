Парламентарии примут участие в круглом столе по вопросам инвестиционно-инновационного развития в условиях цифровизации экономики

В среду, 14 апреля, на базе ГУ «Институт экономических исследований» состоится круглый стол на тему «Инвестиционно-инновационное развитие в условиях цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы».

В мероприятии примут участие депутаты Народного Совета ДНР Роман Лепа, Мирослав Руденко, Министр экономического развития Алексей Половян, Председатель Государственного комитета по науке и технологиям ДНР Олег Демченко, представители Министерства образования и науки, образовательных организаций высшего профессионального образования ДНР, Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург), Высшей школы управления и предпринимательства Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону), Государственного учреждения «Институт экономических исследований» (г. Донецк).

Место проведения: г. Донецк, ул. Университетская 77, здание ГУ «Институт экономических исследований», зал заседаний института.

Дата и время проведения: 14 апреля, 14:00. Начало регистрации участников в 13:00.