Парламентарии участвуют в реализации программы «Дети Республики»

В воскресенье, 28 марта, по инициативе депутатов Народного Совета были организованы развлекательные мероприятия в рамках программы «Дети Республики» для детей военнослужащих и из многодетных семей.

В воскресенье, 28 марта, в рамках проекта «Дети Республики» дети из многодетных семей нескольких городов провели день в донецком аквапарке «Аквасфера». Инициатива принадлежала депутатам Народного Совета Александру Быкадорову и Татьяне Журавлевой. Администрация аквапарка подготовила для ребят увлекательную оздоровительную программу «Пиратская бухта».

«Сегодня, в последний день весенних каникул, мы с коллегой Александром Быкадоровым организовали поездку в столичный аквапарк «Аквасфера». В этот раз его гостями стали многодетные семьи из Харцызска, Иловайска и Зугрэса. Очень интересный и насыщенный яркими эмоциями день получился у ребят. Кроме водных аттракционов для них была подготовлена ещё и оздоровительная программа. Многие из детей впервые побывали в аквапарке, поэтому впечатления о поездке останутся надолго» – рассказала Татьяна Журавлева.

Также в последний день весенних каникул депутат Клавдия Кульбацкая организовала поездку в кинотеатр «Дом Кино «Шевченко» для 60 детей военнослужащих Республики.