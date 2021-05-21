Парламентарии приняли изменения, вносимые в Закон «О финансовой аренде (лизинге)» – видео

Сегодня, 21 мая, в ходе очередного пленарного заседания парламентарии рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)».

С докладом перед парламентариями выступила депутат Народного Совета Наталья Чекарева.

«Целью проекта закона является усовершенствование правоотношений в сфере финансовой аренды (лизинга) путём законодательного закрепления особенностей деятельности лизингодателя – государственного унитарного предприятия», – отметила парламентарий.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.