Парламентарии приняли изменения, вносимые в Закон «О финансовой аренде (лизинге)» – видео

Пленарные заседания

Сегодня, 21 мая, в ходе очередного пленарного заседания парламентарии рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)».

С докладом перед парламентариями выступила депутат Народного Совета Наталья Чекарева.

«Целью проекта закона является усовершенствование правоотношений в сфере финансовой аренды (лизинга) путём законодательного закрепления особенностей деятельности лизингодателя – государственного унитарного предприятия», – отметила парламентарий.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Новости по теме

В профильном комитете приступили к работе над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой народной Республики».

В Народном Совете разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны

Парламентарии обсудили актуальные вопросы, связанные с государственным регулированием в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений

В профильном комитете обсудили изменения, вносимые в закон о рекламе