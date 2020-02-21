Парламентарии приняли предложение Верховного Суда по внедрению новой меры дисциплинарного взыскания для судей

Сегодня, 21 февраля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статьи 17 и 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», разработанный Верховным Судом.

Представила законопроект главный специалист сектора международного сотрудничества и протокола Судебного департамента при Верховном Суде Ольга Тарасенко.

«Законопроектом предлагается внедрить новую меру дисциплинарной ответственности – понижение судьи в квалификационном классе за существенное нарушение положений Закона ДНР «О статусе судей», а также Кодекса судейской этики. Данная мера будет применяться в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, как понижение в квалификационном классе, позволит Квалификационной коллегии судей дифференцировать ответственность за допущенные нарушения в зависимости от обстоятельств», – подчеркнула докладчик.

Поскольку законопроект направлен на совершенствование законодательства ДНР относительно порядка дисциплинарной ответственности судей Донецкой Народной Республики, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 17 и 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.