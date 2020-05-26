Парламентарии приняли предложение Верховного Суда по временному увеличению количественного состава Апелляционной палаты

Сегодня, 26 мая, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О Верховном Суде Донецкой Народной Республики”», разработанный Верховным Судом.

Представил законопроект главный специалист юридического отдела Верховного Суда Николай Цыганок.

«Законопроект предлагает временно увеличить численность состава Апелляционной палаты Верховного Суда до 20 судей, включая председателя и заместителя председателя палаты, до образования Апелляционного суда ДНР», – отметил докладчик.

Парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О Верховном Суде Донецкой Народной Республики”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.