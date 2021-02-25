Парламентарии приняли участие в чемпионате ДНР по мини-футболу

Новости Народного Совета

Сегодня, 25 февраля, в столичном физкультурно-оздоровительном комплексе «Текстильщик» состоялись соревнования по мини-футболу, которые проходят в рамках чемпионата среди сотрудников государственных структур Республики.

На спортивной площадке встретились команды Народного Совета ДНР и Министерства доходов и сборов ДНР.

Наши футболисты показали всё своё мастерство, боролись за победу до последней минуты матча. Но удача оказалась на стороне соперников.

Впереди у наших спортсменов не менее сильный противник – команда Министерства внутренних дел Республики.

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