Парламентарии приняли участие в чемпионате ДНР по мини-футболу

Сегодня, 25 февраля, в столичном физкультурно-оздоровительном комплексе «Текстильщик» состоялись соревнования по мини-футболу, которые проходят в рамках чемпионата среди сотрудников государственных структур Республики.

На спортивной площадке встретились команды Народного Совета ДНР и Министерства доходов и сборов ДНР.

Наши футболисты показали всё своё мастерство, боролись за победу до последней минуты матча. Но удача оказалась на стороне соперников.

Впереди у наших спортсменов не менее сильный противник – команда Министерства внутренних дел Республики.