Парламентарии приняли участие в IV Международной научно-практической конференции, прошедшей в Донецке

Сегодня, 3 мая, в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» состоялась IV Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий». С докладами на конференции выступили депутаты Народного Совета Марина Жейнова и Олег Онопко.

Марина Жейнова приняла участие в работе секции «Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований».

«Основной задачей предлагаемых к апробации адаптивных норм, касающихся прозрачности процедур и правил имплементации проектов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства, выступает активизация инвестиционных процессов в государстве, разработка и развитие эффективных взаимосвязей между участниками процесса: государством и бизнесом. Это значительно повысит устойчивость, управляемость и результативность проектов партнёрства, а также создаст приоритет развития отраслей и сфер хозяйственного комплекса, обеспечивающих равноправную, конкурентную основу для сотрудничества», – отметила парламентарий в докладе, посвящённом механизму разработки целевых программ государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.

Также в обсуждении тем, поднятых на конференции, в онлайн-формате принял участие Олег Онопко. Депутат поделился с пресс-службой Народного Совета своими впечатлениями от мероприятия.

«Конференция важна как для развития социально-политических наук в Донецкой Народной Республики, так и для дальнейшей интеграции с научным пространством России.

Контакты, установленные сегодня, поспособствуют не только научному сотрудничеству между российскими и донбасскими учёными, но уже в ближайшее время приведут к активизации академической мобильности и появлению совместных гуманитарных и исследовательских проектов», – отметил он.

Напомним, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка выступил на пленарном заседании, открывшем работу конференции, с докладом на тему «Роль законодательства в обеспечении эффективного управления государством и успешного социально-экономического развития региона».