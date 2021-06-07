Парламентарии приняли участие в конференции, приуроченной к восьмой годовщине мариупольской трагедии

В субботу, 5 июня, на базе столичного отеля «Централь» состоялась конференция «Форума спасения Мариуполя» под названием «Восьмая годовщина мариупольской трагедии: события и современность», приуроченная к трагическим событиям весны 2014 года.

Организатором конференции выступила общественная организация «Форум спасения Мариуполя». В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ДНР Елена Стяжкина, Сергей Абуков, Ирина Попова, а также общественные деятели и очевидцы событий.

Со вступительным словом к участникам конференции обратилась Елена Стяжкина.

«Добрый день, дорогие друзья! Мы рады Вас приветствовать на мероприятии, тема которого никогда не потеряет своей актуальности.

Мариуполь – город-порт, в котором гармонично сочетаются индустриальный центр и курорт. На видео, которые сегодня снимают украинские журналисты, приезжающие в Мариуполь из Киева, нам показывают дымящие трубы металлургических гигантов, ухоженные городские пляжи с новенькими торговыми палатками и мини-барами. Нам показывают играющих детей и неспешно прогуливающихся взрослых в ухоженном городском парке. Вот такая размеренная жизнь на украинских видео, которые демонстрируют для горожан одного из крупнейших городов Донбасса.

Однако что на самом деле происходит в умах и сердцах жителей Мариуполя, тех, кто были очевидцами и участниками кровавых событий 9 мая 2014 года, тех, которые выстаивали огромные очереди на Референдуме 11 мая для реализации своего волеизъявления, которое было диаметрально противоположным насаждаемому им европейскому образу жизни? Как живёт город сегодня в составе Украины – государства, которое в период Русской весны 2014 года на броне танков, БТР, на стволах миномётов и автоматов жестоко и безапелляционно насаждало так называемую «свободу», «демократию» и европейские ценности жителям города Мариуполя?

О событиях, которые стали точкой невозврата для всего народа Донбасса, и их последствиях наш сегодня разговор с гостями круглого стола на тему: «Восьмая годовщина мариупольской трагедии: события и современность», – рассказала парламентарий.

Далее участники конференции поделились своими воспоминаниями и размышлениями.

Сергей Абуков в своём выступлении рассказал об уже исторически сложившейся преемственности поколений карателей, начиная с периода Великой Отечественной войны, а также о том, что современный Запад старается не обращать внимания на неонацистов.

Конференция закончилась минутой молчания в память о погибших жителях Донбасса.

Своими впечатлениями о мероприятии с пресс-службой Народного Совета поделилась руководитель «Форума спасения Мариуполя» Ирина Попова.

«Наше сегодняшнее мероприятие приурочено к скорбной для Мариуполя дате – 13 июня 2014 года. В этот день в город вошли каратели. Не смолкала стрельба, массово пропадали без вести люди. Но мы сегодня вспоминали не только события, произошедшие 13 июня 2014 года, но и те события, которые предшествовали этому дню. Это и расстрел мирных жителей возле воинской части, и проведение Референдума, конечно. Особое внимание было акцентировано на трагических событиях, произошедших в Мариуполе 9 мая 2014 года.

Очень много говорят об Одессе и значительно меньше – о Мариуполе. Между тем эти трагедии сопоставимы по чудовищной жестокости со стороны карателей. Однако есть и существенные отличия.

Если в Одессе милиция стала на сторону карателей, и, скажем так, не противодействовала расправам, которые там творились над куликовцами, то в Мариуполе всё было с точностью до наоборот. Милиция отказалась выполнять преступные приказы, за что уже самих сотрудников правоохранительных органов каратели расстреливали и сжигали заживо. В Одессе город не бежал спасать горевших заживо людей, а вот в Мариуполе спасали. Сегодня мы имели возможность видеть это на документальных кадрах и слышать об этом из уст очевидцев тех печальных событий.

Одной из главных целей сегодняшней встречи было ознакомление как можно большего числа людей с трагическими событиями, произошедшими в июне 2014 года.

И, самое главное, мы хотим обратиться к мариупольцам с просьбами не поддерживать карательные батальоны, не участвовать в марше убийц, которые под видом мирного шествия собираются пройти по центру их родного города 13, 14 июня, ни в коем случае не выводить детей, так как возможны провокации», – заключила депутат.