Парламентарии приняли участие в круглом столе по вопросам анализа механизма работы ЕСПЧ

В среду, 9 сентября, в Донецке состоялся круглый стол на тему «Анализ механизма работы ЕСПЧ. Проблемные вопросы при сборе и подаче документов», в ходе которого депутаты Народного Совета и представители общественных организаций обсудили проблемы, с которыми сталкиваются жители Донецкой Народной Республики при подаче исков в Европейский суд по правам человека.

Модератором круглого стола выступила депутат Народного Совета Елена Шишкина. Парламентарий отметила, что сегодня Украина находится на третьем месте по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека.

«Украина, как сторона, принявшая Европейскую конвенцию по правам человека, подпадает под юрисдикцию Европейского суда, а потому имеет обязательства по выполнению решений этого органа. Обращения в ЕСПЧ – важный механизм в восстановлении прав граждан Донбасса, так как обратиться напрямую в суды Украины мы не можем в связи с ангажированностью этих органов и выполнению ими непосредственной воли политической верхушки государства», – сказала Елена Шишкина.

В ходе круглого стола были обозначены основные жалобы, с которыми наши сограждане обращаются в европейский суд. В частности, одна из самых распространенных претензий – нарушение права на жизнь. Кроме того, многочисленны жалобы подаются из-за разрушения жилья и уничтожения имущества в результате артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.