Парламентарии приняли участие в круглом столе, посвящённом подготовке Советского Союза к отражению нацистской агрессии в 1941 году (Видео)

В среду, 9 июня, на базе Донецкого военно-исторического музея Великой Отечественной войны государственного бюджетного учреждения «Донецкий республиканский краеведческий музей» состоялся круглый стол на тему «Подготовка Советского Союза к отражению западной агрессии в 1941 году».

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики, заведующий музея Людмила Декурно, представители Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе Донецкой Народной Республики, Молодёжного парламента, Донецкого национального университета и Донецкого высшего общевойскового командного училища, а также представители общественности.

О мероприятии рассказал его модератор, депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.

«Сегодняшний круглый стол – одно из множества мероприятий, приуроченных к восьмидесятой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, которые проводятся в эти дни Народным Советом. Целью наших круглых столов является обобщение исторического виденья Великой Отечественной войны и предшествующих её началу событий и фактов, а также выработка мер противодействия фальсификациям, направленным на принижение роли нашего народа в победе над фашизмом и искажение мировой истории в целом.

Мы можем легко провести параллели между событиями сороковых годов прошлого столетия и настоящим. Всё также мы ощущаем агрессию со стороны западных стран. Она не стала меньше. Наоборот, как только наши стратегические противники убедились в том, что силовыми методами нас не победить, ими тут же был запущен маховик информационной войны. Стремясь завладеть умами людей и нашего молодого поколения в частности, они пытаются умалить роль нашего государства в освобождении европейских стран от коричневой чумы. Более того, они распространяют лживую информацию о том, что Советский Союз сам развязал войну 1941–1945 годов.

Только зная истинную историю Великой Отечественной войны мы сможем выстоять в этом противостоянии. Особенно это важно в отношении наших юных граждан. Поэтому мы так много говорим об этом. Если мы не будем уделять должного внимания патриотическому воспитанию подрастающего поколения, то эту войну мы проиграем.

Но я верю, что у нас замечательная молодёжь, способная бороться за наши веками сложившиеся культурные и духовные ценности. А значит, мы победим, потому что с нами правда», – заключил парламентарий.

Председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец в комментарии пресс-службе Народного Совета отметил актуальность рассматриваемой темы.

«Цель данного мероприятия – осветить события, происходившие накануне Великой Отечественной войны, чтобы наши граждане, в том числе и молодёжь, знали, что на самом деле происходило в предвоенные годы как в Советском Союзе, так и в мире.

В тридцатые годы советский народ совершил большой трудовой подвиг. В кратчайший период были построены многочисленные военные заводы, которые стали выпускать разнообразную стратегически необходимую для обороны продукцию. Государство, постоянно находящееся в условиях агрессии со стороны западных стран, просто обязано было «помнить о мире, но готовиться к войне». Поэтому в Советском Союзе стало стремительно развиваться военно-патриотическое движение. В его рамках действовали соответствующие кружки, в которых молодёжь приобретала умения в стрельбе, прыжках с парашютами, училась управлять автомототранспортом и даже самолётами. Особой популярностью в те годы пользовался спортивный комплекс «ГТО», название которого говорит само за себя: «готов к труду и обороне». Среди молодёжи считалось даже неприличным не иметь у себя заслуженного значка с надписью «ГТО». Именно такая государственная стратегия во многом способствовала победе советского народа над врагом.

Думаю, что нашему молодому государству стоит перенять подобный опыт физического и патриотического воспитания. Необходимо больше внимания уделять молодому поколению, пока мы его не потеряли», – резюмировал Виталий Кравец.

Своими впечатлениями о мероприятии поделился курсант третьего курса Донецкого общевойскового командного училища Даниил Коренев.

«В подобных мероприятиях важным является воспитательный аспект, так как мы воспитываем современную молодёжь, продлеваем память о наших предках. Мы довольно часто участвуем в подобных мероприятиях.

Хотелось бы провести параллели между событиями 1941–1945 годов и нынешним противостоянием, начавшемся в 2014 году. События повторяются. Всё циклично в истории. Считаю, стоит учитывать опыт предыдущих лет, опыт ведения боевых действий. Я думаю, что причины у нас остались те же, и способы решения проблем мы будем рассматривать точно такие же», – подытожил Даниил Коренев.

Депутат Народного Совета, историк по образованию Сергей Абуков рассказал:

«Сегодня мы провели круглый стол, который вошёл в серию мероприятий, посвящённых подготовке Советского Союза к отражению нападения фашисткой Германии. А завершится всё большой итоговой конференцией.

Восемьдесят лет назад враг вероломно напал на Советский Союз. Дата, конечно, очень трагичная для нашего народа. Не менее трагичными были и последующие события, произошедшие уже в ходе войны. Особенно драматичным был начальный её период. Да, возможно совершались ошибки и тактические просчёты, но данный период, тем не менее, сыграл огромную роль в том, как проходили дальнейшие сражения. Именно в этот период зарождались будущие победы, и в итоге так называемый пресловутый тысячелетний рейх был повержен.

Если проводить аналогию с сегодняшним днём, можно с уверенностью сказать, что мы должны учитывать ошибки, перенимать военный опыт прошлого и учиться быть стойкими и мужественными, как наши деды и прадеды. И победа будет за нами», – сказал Сергей Абуков.

По итогам работы круглого стола «Подготовка Советского Союза к отражению западной агрессии в 1941 году» принята резолюция, которая войдёт в итоговую резолюцию Народного Совета Донецкой Народной Республики после проведения цикла круглых столов, приуроченных к восьмидесятой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.