Парламентарии приняли участие в мероприятиях по благоустройству зоны отдыха в Новоазовском районе

Во вторник, 6 октября, в селе Самсоново Новоазовского района прошёл субботник по благоустройству территории недействующего пионерского лагеря. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутаты Александр Короткий, Клавдия Кульбацкая и Владислав Русанов, а также представители местных администраций, предприятий и учреждений.

В комментарии пресс-службе Народного Совета вице-спикер парламента отметила, что в будущем на расчищенной территории планируется создать новую площадку для отдыха.

«Сегодня с депутатами присоединились к благому начинанию жителей Новоазовского района. По инициативе администрации района провели работы по очистке территории заброшенного три десятилетия назад пионерского лагеря в селе Самсоново. Это первый шаг на пути создания прекрасной территории отдыха и важная часть программы патриотического и трудового воспитания. И сегодня он пройден с нашим участием.

Представьте, как мало каждый из нас может сделать в одиночку, но зато сколько всего мы можем сделать вместе!» – сказала Ольга Макеева.