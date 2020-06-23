Парламентарии приняли участие в мероприятиях, посвящённых началу Великой Отечественной войны

В понедельник, 22 июня, в Донецкой Народной Республике прошли мероприятия по случаю Дня памяти и скорби, в ходе которых депутаты Народного Совета ДНР почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Юрий Покинтелица и Надежда Коваленко совместно с главой администрации Кировского района города Макеевки Валентиной Харлашка возложили цветы к памятнику рабочим металлургического завода, погибшим в Великую Отечественную войну.

Наталья Чекарева, глава администрации Новоазовского района Олег Моргун и глава администрации города Новоазовска Александр Баландин почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в городе Новоазовске.

Оксана Сигидина, первый заместитель главы администрации Будённовского района города Донецка Александр Варакин, председатель Будённовской организации ветеранов города Донецка Мария Белякова и председатель Будённовского районного отделения общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Донецкой Народной Республики» Николай Охрименко приняли участие в акции ко Дню памяти и скорби. Присутствующие почтили минутой молчания жертв войны и возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Семёну Будённому.

Ирина Костенко, Алла Оболенская и Александра Усачёва совместно с представителями администрации Калининского района города Донецка возложили цветы к мемориалу советских воинов Южного фронта, расположенному на территории Мушкетовского кладбища.

Юлия Крюкова и Александр Ковтырин приняли участие в республиканской акции «Свеча памяти», которая прошла в городе Харцызске. Мероприятие началось с митинга у братской могилы советских воинов. На митинге присутствовали представители администрации города и общественных организаций. После митинга состоялось возложение цветов к монументу. Участники акции зажгли 700 свечей в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Добавим, в республиканской акции «Свеча памяти» приняли участие депутаты Народного Совета и Молодёжного парламента, активисты общественной организации «Молодая Республика» и представители администраций городов. Организаторами мероприятия выступила общественная организация «Молодая Республика». Всего 22 июня в городах Республики было зажжено 17 тысяч свечей в память о начале Великой Отечественной войны.