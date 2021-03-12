Парламентарии приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Масленицы

В Донецкой Народной Республике проходят масленичные гулянья с участием депутатов Народного Совета ДНР.

В четверг, 11 февраля, в Донецком республиканском краеведческом музее прошло театрализованное представление «Широкая Масленица». В рамках инициированной парламентариями программы «Дети Республики» депутат Народного Совета Татьяна Журавлева организовала поездку в музей детям из Харцызского социального центра для участия в праздновании.

Своими впечатлениями о мероприятии с пресс-службой Народного Совета поделилась Татьяна Журавлева.

«Сегодня, в самый разгар масленичной недели дети из Харцызского социального центра побывали в краеведческом музее, где для них организовали театрализованное представление «Широкая Масленица».

Разработанное сотрудниками музея представление – это не просто развлекательный утренник, а образовательное мероприятие, в ходе которого дети в игровой форме познакомились с историей и традициями праздника, а также поучаствовали в тематических конкурсах с участием различных сказочных персонажей. В завершение представления детвору угостили главным символом Масленицы – блинами. Очень интересно и познавательно. Рада, что в музеях Республики проводят такие замечательные встречи».

В этот же день заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, а также депутаты Народного Совета ДНР Клавдия Кульбацкая, Наталья Чекарева, Лариса Ювко, Надежда Коваленко, Мария Пирогова и Юлия Михайлова побывали в одном из воинских подразделений Республики, где поздравили военнослужащих с праздником Масленицы, передав им гостинцы домашнего приготовления.

Вице-спикер Ольга Макеева прокомментировала.

«Сегодня силами женской части депутатского корпуса приготовили традиционные масленичные угощения для наших дорогих защитников; с большим трепетом доставили блины, пирожки, оладушки, пироги, булочки по месту их службы. С гостиницами передали ребятам низкий поклон от всех нас за то, что стоят надёжным щитом на защите наших жизней, пожелали здоровья, Божьей помощи и победного мира!

Берегите себя, ребята, и с Масленицей вас!».