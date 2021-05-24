Парламентарии приняли участие в международной конференции, посвящённой обсуждению актуальных вопросов уголовного права

В четверг, 20 мая, на базе Донецкой юридической академии состоялась V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практика».

Участие в мероприятии приняли председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, заместитель председателя Комитета Владимир Медведев и член Комитета Сергей Тельных, учёные и студенты высших учебных заведений, а также практические работники, занимающиеся научными исследованиями в области права, экономики, психологии, социологии, политологии и философии из Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Обращаясь к участникам конференции с приветственным словом, Елена Шишкина подчеркнула, что подобные мероприятия дают возможность разработать практические шаги по развитию уголовного и административного права Республики.

«Если говорить о нашем Комитете, в работе над законопроектами мы очень тесно сотрудничаем с юридическим сообществом, в том числе и Донбасской юридической академией.

Кроме того, участие в обсуждении сегодня принимает Леонид Смирнов, профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, с которым у нас также налажено взаимодействие. Некоторые его предложения уже учтены в разрабатываемых проектах законов.

На сегодняшний день ориентиром для законотворческой деятельности Народного Совета является законодательство Российской Федерации. Считаю, что подобные мероприятия позволят ещё более эффективно гармонизировать нашу нормативную правовую базу с российской.

Желаю всем участникам конференции продуктивной работы и новых идей. Благодарю организаторов за обеспечение площадки для обсуждения актуальных вопросов», − отметила парламентарий.

Также Елена Шишкина вручила ректору Донбасской юридической академии, доценту Анатолию Поправко и преподавателям кафедры уголовного права и уголовного процесса благодарности Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки за активную общественно-политическую деятельность в Донецкой Народной Республике и в связи с проведением Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики уголовного права и процесса в современных условиях».