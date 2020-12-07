Парламентарии приняли участие в межведомственном заседании по вопросам специального использования объектов животного мира

В понедельник, 7 декабря, на базе Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР состоялось расширенное межведомственное заседание, посвящённое вопросам создания дорожной карты по совместной разработке нормативно-правовых актов в сфере специального использования объектов животного мира.

В мероприятии приняли участие члены Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, а также представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР и Государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР.

На заседании выступил Председатель Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

«Наша задача на сегодняшний день – выслушать различные мнения и предложения, касающиеся формирования будущего законопроекта, призванного урегулировать общественные отношения в сфере специального использования объектов животного мира. Важно учитывать интересы как государственных структур, так и представителей общественности.

Необходимо проанализировать существующий законодательный ресурс, оценить результаты этой работы и сделать надлежащие выводы о том, как нам лучше использовать уже имеющиеся наработки, и с учётом избранного Донецкой Народной Республикой курса на консолидацию с законодательством Российской Федерации разработать законопроект», – отметил парламентарий.

По словам Юрия Покинтелицы, все предложения и пожелания, озвученные во время заседания, будут в обязательном порядке рассмотрены и учтены в дальнейшей работе Комитета.