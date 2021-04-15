Парламентарии приняли участие в митинге, посвященном Международному дню памятников и исторических мест

В четверг, 15 апреля, депутаты Народного Совета Юрий Сивоконенко, Юлия Михайлова, Наталья Чекарева приняли участие в митинге, посвященном Международному дню памятников и исторических мест, который состоялся в селе Самойлово Новоазовского района у мемориала «Братская могила советских воинов и памятник односельчанам».

Также в мероприятии приняли участие Глава Самойловской сельской администрации Наталья Андреева, учащиеся школы №29 города Донецка и Самойловской школы, воспитанники общественной организации «Дельфины».

В 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО, 18 апреля был установлен как Международный день памятников и исторических мест.

В селе Самойлово расположен мемориал «Братская могила советских воинов и памятник односельчанам», который был создан в 1957 году. Под ним захоронены воины разных званий, разных национальностей и разного вероисповедания.

Обращаясь к присутствующим, депутаты Народного Совета подчеркнули большую значимость охраны памятных мест и мемориалов для патриотического воспитания молодёжи и сохранения памяти о подвигах наших предков и современников для будущих поколений.

«Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне. Очень важно было видеть детские эмоции, искренние взгляды, переживание на лицах участников. Девиз «никто не забыт, ничто не забыто» показывает наше отношение к истории, к памяти, к подвигам наших предков. Именно благодаря этому отношению в 2014 году мы сказали «нет» фашизму и нацизму на нашей земле. Именно поэтому народ Донбасса встал, взял в руки оружие, чтобы начать свой путь на Родину – в Россию», – сказал Юрий Сивоконенко в общении с прессой.