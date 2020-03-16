Парламентарии приняли участие в митинге, приуроченном ко Дню воссоединения Крыма с Россией

В понедельник, 16 марта, в Макеевке состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией «Донбасс и Крым – едины», в котором приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты, руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алесей Муратов, глава администрации города Макеевки Сергей Голощапов, представители общественного движения «Донецкая Республика», жители города.

Обращаясь к участникам мероприятия Владимир Бидёвка отметил важность воссоединения Крыма с Россией для будущего Донбасса и выразил надежду на то, что сотрудничество между Республиками в дальнейшем усилится.

«Ровно шесть лет назад крымчане сделали свой осознанный выбор, проявили свою гражданскую позицию – пришли на референдум, в результате чего была восстановлена историческая справедливость: Крым вернулся домой, в Россию.

Народы Крыма и нашей Республики – братья. Наш путь домой, в Россию, более тернист, но мы с него никогда не свернём и своего добьёмся. Главное, что Крым, войдя в состав Российской Федерации, не оставил нас одних в беде, а протянул руку помощи.

Сегодня Республика Крым – тот регион Российской Федерации, который первым подписал с нами соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Для нас важно перенимать их опыт перехода от украинского законодательства к российской системе права. Приносит свои плоды в интеграционных процессах с Россией и комитет «Россия – Донбасс», координатором которого является наш друг, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Республики Крым Андрей Козенко.

В этот день мы желаем новых побед, новых успехов крымчанам. Мы уверены, что Крым отныне навсегда будет в составе России!» – сказал спикер парламента.

В завершение официальной части мероприятия учащиеся образовательных учреждений и почётные гости приняли участие во флешмобе. Они отправили воздушные шары с вымпелом «Донбасс и Крым – едины!» в небо.