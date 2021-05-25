Парламентарии приняли участие в общественных слушаниях, посвящённых законодательному закреплению прав детей в Республике

В понедельник, 24 мая, депутаты Народного Совета, члены Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова и Ольга Кравцова приняли участие в общественных слушаниях, посвящённых обсуждению проекта закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике».

Мероприятие инициировала Общественная палата Донецкой Народной Республики. Также в слушаниях приняли участие советник Главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко, представители Министерства труда и социальной политики, Молодёжного парламента, Государственной службы по делам семьи и детей. Общественные слушания прошли в формате «вопрос-ответ». Участники мероприятия обсудили правовые аспекты отдыха и оздоровления детей.

Юлия Крюкова прокомментировала целесообразность встречи:

«Государство признаёт детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. Ребёнок сможет стать гармонично и всесторонне развитой личностью, только если будут обеспечиваться его основные физические, интеллектуальные, психические, духовные и нравственные потребности. Принятие законопроекта «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике» позволит закрепить конституционные права ребёнка, определить принципы государственной политики Донецкой Народной Республики в интересах детей».